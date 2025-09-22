Дождь и снег пообещали в Казахстане в ближайшие дни

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни, с 23 по 25 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По информации специалистов метеослужбы, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняются дожди, на западе и юге республики днем с грозой.

23 сентября на востоке, 23-24 сентября на юго-востоке страны пройдут сильные дожди, в горных районах в ночные часы возможен переход дождя в снег.

Также по республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы - туманы.

На большей части Казахстана ожидается постепенное повышение дневных температур до +20...+28 градусов, а на востоке страны от +10...+15 до +1...+25 градусов.

Ранее мы писали, что дожди сменятся солнечной погодой в Алматы на этой неделе. В Астане дождь ожидается в середине этой недели. А в Шымкенте пообещали переменчивую погоду с 22 по 28 сентября.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Свежая публикация по теме: Снег, дождь и потепление ожидаются в последние дни 2025 года в Казахстане

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.