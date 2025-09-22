Переменчивую погоду пообещали в Шымкенте на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие семь дней, с 22 по 28 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

22 сентября в Шымкенте будет небольшой дождь. Температура в среднем составит +22 градуса. Днем воздух может прогреться до +27 градусов, но ночью температура опустится до +18 градусов. Скорость ветра составит 8,2 м/с.

23 сентября ожидается переменная облачность. Температура составит около +19 градусов. Максимальная температура составит +25 градусов, а минимальная +16 градусов. Скорость ветра составит до 5,5 м/с.

24 сентября будет чистое небо. Средняя температура - в районе +21 градуса. Днем температура поднимется до +28 градусов, а ночью опустится до +13 градусов. Скорость ветра составит 9,0 м/с.

25 сентября в Шымкенте вновь обещают ясную погоду. Температура в среднем +23 градуса. Максимально температура поднимется до +31 градуса, а опуститься может до +16 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,2 м/с.

26 сентября будет небольшой дождь. Среднесуточная температура +22 градуса. Днем воздух прогреется до +27 градусов, а ночью похолодает до +18 градусов. Скорость ветра составит 5,6 м/с.

27 сентября ясная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке +22 градуса. Максимальная температура составит +29 градусов, минимальная - около +17 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,5 м/с.

28 сентября, по прогнозам, будет чистое небо. Средняя температура составит + 22 градуса. Воздух может прогреться и до +29 градусов, но ночью похолодает до +16 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

