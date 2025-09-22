Новый школьный предмет заменит информатику в школах Казахстана

Председатель Комитета среднего образования Минпросвещения РК на брифинге в СЦК рассказал, как будет внедряться искусственный интеллект в школьное образование, передает корреспондент NUR.KZ.

Каныбек Жумашев отметил, что внедрение ИИ в школьное образование началось с нового учебного года.

"Был составлен специальный план - и в его основе лежит принцип соблюдения этических норм при применении ИИ, высокая подготовка учителей. На сегодня подготовлены около 200 педагогов.

Предмет "Информатика" будет изменен на "Информатика и Искусственный интеллект". В его рамках будут внедрены основные элементы. Но и учителя по другим предметам могут применять современные технологии в образовательном процессе. Но основная роль педагога сохранится - ИИ никогда не заменит учителей", - заверил спикер.

Напомним, в мае этого года депутат Асхат Аймагамбетов предложил не бороться с искусственным интеллектом, а учиться с ним работать, начав с уроков в школах. В сентябре, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, Токаев предложил повсеместное внедрение ИИ и тотальную цифровизацию, а также анонсировал создание министерства искусственного интеллекта и Цифровой кодекс. Также президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости прописать этические алгоритмы для искусственного интеллекта. А на днях сообщалось что главы Минцифры и Минпросвещения подписали указ об утверждении Концептуальных основ внедрения искусственного интеллекта в систему среднего, технического и профессионального, послесреднего образования на 2025-2029 годы.

