Об очередной трансформации ЕНТ заявил министр науки Казахстана

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, говоря о встрече президента страны с представителями вузов США, затронул тему трансформации ЕНТ, передает NUR.KZ.

Саясат Нурбек рассказал, что президент страны Каым-Жомарт Токаев провел переговоры с руководством Смитсоновского института.

По словам министра, в рамках программы "Болашак" казахстанские ученые, антропологи, культурологи и историки получат возможность проходить специализированное обучение в исследовательском объединении института.

"Не менее важной стала встреча с руководством компании Educational Testing Service (ETS) - старейшей в мире организации в области тестологии. По итогам договоренностей будет создана рабочая группа с привлечением ведущих специалистов ETS.

Планируется, что благодаря участию экспертов мирового уровня казахстанское тестирование будет трансформировано в международный стандарт с передовой методологией и высоким качеством оценивания", - сообщил Саясат Нурбек.

Напомним, в Казахстане основное ЕНТ-2025 сдали более 210 тыс. абитуриентов. Из них около 76,5% прошли тестирование на казахском языке, 23,5% - на русском, 149 человек - на английском языке. До этого абитуриентам рассказывали, как будет проходить основное ЕНТ в этом году. При этом еще в мае прошлого года стало известно, что с 2025 года в Казахстане снова изменится формат проведения ЕНТ. Тогда министр науки и высшего образования заявил, что формат позволит сдавать экзамен "в удобном режиме".

