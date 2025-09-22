Об очередной трансформации ЕНТ заявил министр науки Казахстана
Опубликовано:
Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, говоря о встрече президента страны с представителями вузов США, затронул тему трансформации ЕНТ, передает NUR.KZ.
Саясат Нурбек рассказал, что президент страны Каым-Жомарт Токаев провел переговоры с руководством Смитсоновского института.
По словам министра, в рамках программы "Болашак" казахстанские ученые, антропологи, культурологи и историки получат возможность проходить специализированное обучение в исследовательском объединении института.
"Не менее важной стала встреча с руководством компании Educational Testing Service (ETS) - старейшей в мире организации в области тестологии. По итогам договоренностей будет создана рабочая группа с привлечением ведущих специалистов ETS.
Планируется, что благодаря участию экспертов мирового уровня казахстанское тестирование будет трансформировано в международный стандарт с передовой методологией и высоким качеством оценивания", - сообщил Саясат Нурбек.
Напомним, в Казахстане основное ЕНТ-2025 сдали более 210 тыс. абитуриентов. Из них около 76,5% прошли тестирование на казахском языке, 23,5% - на русском, 149 человек - на английском языке. До этого абитуриентам рассказывали, как будет проходить основное ЕНТ в этом году.
При этом еще в мае прошлого года стало известно, что с 2025 года в Казахстане снова изменится формат проведения ЕНТ. Тогда министр науки и высшего образования заявил, что формат позволит сдавать экзамен "в удобном режиме".
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2288883-ob-ocherednoy-transformacii-ent-zayavil-ministr-nauki-kazahstana/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах