Дожди сменятся солнечной погодой в Алматы на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие семь дней, с 22 по 28 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

22 сентября в Алматы будет переменная облачность. Температура в среднем составит +18 градусов. Днем воздух может прогреться до +28 градусов, но ночью температура опустится до +7 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

23 сентября ожидается умеренный дождь. Температура составит около +16 градусов. Максимальная температура составит +19 градусов, а минимальная - в районе +12 градусов. Скорость ветра составит до 5,1 м/с.

24 сентября снова прогнозируют дождь. Средняя температура +15 градусов. Днем температура поднимется до +21 градуса, а ночью опустится до +11 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

25 сентября в Алматы обещают погоду без осадков. Температура в среднем +17 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 22 градусов, а опуститься может до плюс 11 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,3 м/с.

26 сентября будет переменная облачность. Среднесуточная температура - в районе +20 градусов. Днем воздух прогреется до +26 градусов, а ночью похолодает до +16 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

27 сентября вновь малооблачно. Температура в среднем остановится на отметке +21 градус. Максимальная температура составит +26 градусов, минимальная +18 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,0 м/с.

28 сентября, по прогнозам, вновь без осадков. Средняя температура составит +21 градус. Воздух может прогреться и до +26 градусов, но ночью похолодает до +18 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

