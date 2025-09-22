Дождь среди недели прогнозируют в Астане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Виктор Николаев
    Виктор Николаев
    Редактор

    Дождь среди недели прогнозируют в Астане

    Опубликовано:

    Люди переходят дорогу в дождь
    Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие семь дней, с 22 по 28 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

    22 сентября в Астане будет пасмурная. Температура в среднем составит +13 градусов. Днем воздух может прогреться до +19 градусов, но ночью температура опустится до +9 градусов. Скорость ветра составит 6,7 м/с.

    23 сентября ожидается небольшой дождь. Температура составит около +12 градусов. Максимальная температура составит +16 градусов, а минимальная +8 градусов. Скорость ветра составит до 6,6 м/с.

    24 сентября будет мало облаков. Средняя температура - в районе +18 градусов. Днем температура поднимется до + 25 градусов, а ночью опустится до +11 градусов. Скорость ветра составит 6,9 м/с.

    25 сентября в Астане обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем +21 градус. Максимально температура поднимется до +27 градусов, а опуститься может до плюс +15 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,8 м/с.

    Свежая публикация по теме:
    Снег, дождь и потепление ожидаются в последние дни 2025 года в Казахстане

    26 сентября вновь без осадков. Среднесуточная температура - около + 21 градуса. Днем воздух прогреется до +27 градусов, а ночью похолодает до +16 градусов. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

    27 сентября прогнозируют пасмурную погоду. Температура в среднем остановится на отметке +19 градусов. Максимальная температура составит +24 градусов, минимальная +15 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,0 м/с.

    28 сентября, по прогнозам, будет ясная погода. Средняя температура составит +19 градусов. Воздух может прогреться и до +25 градусов, но ночью похолодает до +14 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Погода
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Создано с помощью автоматизации

    Как это работает?

    Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

    Дождь среди недели прогнозируют в Астане

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.