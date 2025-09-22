Дождь среди недели прогнозируют в Астане

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие семь дней, с 22 по 28 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

22 сентября в Астане будет пасмурная. Температура в среднем составит +13 градусов. Днем воздух может прогреться до +19 градусов, но ночью температура опустится до +9 градусов. Скорость ветра составит 6,7 м/с.

23 сентября ожидается небольшой дождь. Температура составит около +12 градусов. Максимальная температура составит +16 градусов, а минимальная +8 градусов. Скорость ветра составит до 6,6 м/с.

24 сентября будет мало облаков. Средняя температура - в районе +18 градусов. Днем температура поднимется до + 25 градусов, а ночью опустится до +11 градусов. Скорость ветра составит 6,9 м/с.

25 сентября в Астане обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем +21 градус. Максимально температура поднимется до +27 градусов, а опуститься может до плюс +15 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,8 м/с.

26 сентября вновь без осадков. Среднесуточная температура - около + 21 градуса. Днем воздух прогреется до +27 градусов, а ночью похолодает до +16 градусов. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

27 сентября прогнозируют пасмурную погоду. Температура в среднем остановится на отметке +19 градусов. Максимальная температура составит +24 градусов, минимальная +15 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,0 м/с.

28 сентября, по прогнозам, будет ясная погода. Средняя температура составит +19 градусов. Воздух может прогреться и до +25 градусов, но ночью похолодает до +14 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

