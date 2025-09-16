"Проснулся в 5:30, как обычно": жители Астаны высказали мнение о новом графике работы

Сотрудники столичного акимата рассказали, нравится ли им новый график работы, который официально стал действовать в некоторых организациях с 15 сентября, сообщает сайт телеканала KTK.

Корреспонденты телеканала на второй день после ввода в действие нового графика для некоторых организаций спросили мнение жителей Астаны о нововведении. В публикации указано, что журналисты находились у здания акимата в 07:14 утра и пытались узнать у сотрудников, пришелся ли им по душе новый график работы.

Многие из опрошенных жителей заявили, что приходить на работу по новому расписанию им якобы нравится, а график их устраивает. Некоторые отвечать на вопрос отказались. Один из респондентов признался, что проснулся в 05:30 утра.

Журналист: "А проснулись нормально?"

Респондент: "Сейчас сколько? 07:00? Ну, в 05:30, как обычно".

Всего по новому расписанию теперь работает 25 тыс. астанчан. Взрослые говорят, что тяжелее всего, как правило, приходится молодежи.

"Я и так рано приходила на работу, так что единственное, что сейчас на вполне законных основаниях на час раньше можно уходить домой и на улице еще светло. Наверное, тяжеловато молодежи, как бы жизнь совсем другого уклада, где-то и погулять охота, так что утром вставать, конечно, тяжеловастенько", - сообщила руководитель отдела ливневой канализации и водоснабжения управления коммунального хозяйства акимата Астаны Ирина Першина.

Источник: KTK

Ранее в акимате сообщали, что с 15 сентября рабочий день для городских коммунальных служб будет начинаться в 07:30, акимата Астаны - в 07:30, ряда госорганов и квазигоскомпаний - в промежутке с 07:30 до 08:00.

Стоит также отметить, что сдвигается и время завершения рабочего дня этих организаций. Такие меры приняли для разгрузки транспортного потока в часы пик на основных магистралях.

Отметим, что в январе президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны срочно решить вопрос пробок. "Для решения насущных вопросов в столице и благоустройства города требуется значительная работа, мы все свидетели этого. В целом, аким города работает слаженно, имеет опыт. Вместе с тем, для столицы актуален вопрос пробок - в данном направлении надо принять срочные меры и решения", - сказал тогда Токаев. А в начале февраля о пробках в Астане высказались эксперты. По их мнению, в будущем ситуация на дорогах столицы может измениться в худшую сторону, если не начать действовать сейчас.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.