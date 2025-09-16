Фонд соцстрахования отказал будущей матери в выплате денег

Казахстанка подала в суд на фонд соцстрахования из-за отказа в выплате. Женщина потеряла работу перед отпуском по беременности, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, иск казахстанки к АО "Государственный фонд социального страхования" о признании незаконным отказа в назначении социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами рассмотрел специализированный межрайонный административный суд Костанайской области.

Истица оспаривала отказ фонда соцстрахования в предоставлении соответствующей выплаты, при том что, по ее утверждению, она до момента выхода в отпуск по беременности фактически осуществляла трудовую деятельность в одном из ТОО.

"Основанием для отказа послужили сомнения в легитимности трудового договора и наличие нарушений в уплате социальных отчислений со стороны работодателя", - пояснили в суде.

В процессе рассмотрения дела ТОО подтвердило наличие трудовых отношений с казахстанкой, представив соответствующие документы.

Стороны при содействии судьи-примирителя заключили соглашение об урегулировании спора в порядке медиации, которое утвердил суд.

По его условиям, фонд социального страхования рассматривает заявление женщины о назначении социальной выплаты с учетом представленных в суде документов, подтверждающих факт ее трудовой деятельности.

А истец отзывает иск в полном объеме и не имеет претензий к ответчику по расходам, связанным с оплатой услуг представителя.

Ранее в Северном Казахстане фонд социального страхования обратился в суд с иском к местному жителю. У него потребовали вернуть выплаты, которые он получал за потерю работы, в то время как он на самом деле уже трудоустроился. Речь шла о сумме чуть более 65 тыс. тенге. В Жамбылской области мать инвалида детства добилась увеличения выплат от государства до размера пособия по потере кормильца. Она доказала факт нахождения дочери на иждивении умершего. Жительнице Павлодаре из-за неверных сведений перестали платить пенсию. Она обратилась в суд для восстановления пенсионных выплат с учетом всех индексаций.

