Фонд соцстрахования отказал будущей матери в выплате денег

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Александра Ермолаева
    Александра Ермолаева
    Бывший сотрудник

    Фонд соцстрахования отказал будущей матери в выплате денег

    Опубликовано:

    Беременная женщина
    Беременная женщина. Иллюстративное фото: milorad kravic / Getty Images

    Казахстанка подала в суд на фонд соцстрахования из-за отказа в выплате. Женщина потеряла работу перед отпуском по беременности, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, иск казахстанки к АО "Государственный фонд социального страхования" о признании незаконным отказа в назначении социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами рассмотрел специализированный межрайонный административный суд Костанайской области.

    Истица оспаривала отказ фонда соцстрахования в предоставлении соответствующей выплаты, при том что, по ее утверждению, она до момента выхода в отпуск по беременности фактически осуществляла трудовую деятельность в одном из ТОО.

    "Основанием для отказа послужили сомнения в легитимности трудового договора и наличие нарушений в уплате социальных отчислений со стороны работодателя", - пояснили в суде.

    В процессе рассмотрения дела ТОО подтвердило наличие трудовых отношений с казахстанкой, представив соответствующие документы.

    Стороны при содействии судьи-примирителя заключили соглашение об урегулировании спора в порядке медиации, которое утвердил суд.

    По его условиям, фонд социального страхования рассматривает заявление женщины о назначении социальной выплаты с учетом представленных в суде документов, подтверждающих факт ее трудовой деятельности.

    А истец отзывает иск в полном объеме и не имеет претензий к ответчику по расходам, связанным с оплатой услуг представителя.

    Ранее в Северном Казахстане фонд социального страхования обратился в суд с иском к местному жителю. У него потребовали вернуть выплаты, которые он получал за потерю работы, в то время как он на самом деле уже трудоустроился. Речь шла о сумме чуть более 65 тыс. тенге.

    В Жамбылской области мать инвалида детства добилась увеличения выплат от государства до размера пособия по потере кормильца. Она доказала факт нахождения дочери на иждивении умершего.

    Жительнице Павлодаре из-за неверных сведений перестали платить пенсию. Она обратилась в суд для восстановления пенсионных выплат с учетом всех индексаций.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.