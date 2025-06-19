Казахстанка добилась увеличения выплат от государства

В Жамбылской области мать инвалида детства добилась увеличения выплат от государства до размера пособия по потере кормильца, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дочь истца с детства является инвалидом II группы. В апреле 1979 года умер муж истца, и семья лишилась единственного кормильца.

Решением Байзакского районного суда от 11 июня 2015 года дочь казахстанки признали недееспособной. Суд установил, что она не может правильно осознавать характер своих действий.

Мать обратилась в департамент труда и социальной защиты населения с заявлением о назначении пособия дочери, имеющей инвалидность с детства и потерявшей кормильца.

"Однако государственный орган отказал в увеличении размера государственного социального пособия по инвалидности до размера пособия по потере кормильца, указав на необходимость подтверждения факта нахождения на иждивении умершего", - пояснили в суде.

Женщина обратилась в суд с административным иском о признании незаконным отказа в назначении пособия.

Суд, удовлетворяя иск, учел тот факт, что дочь истца не могла ухаживать за собой, со дня рождения находилась на попечении матери.

Также суд установил, что дочь находилась на иждивении отца, так как мать не имела возможности работать в связи с постоянным уходом за дочерью.

Решение ответчика об отказе в назначении пособия инвалиду детства признали незаконным.

Апелляционной и кассационной инстанцией судебный акт оставлен в силе, жалобы ответчика - без удовлетворения.

Решение суда уже вступило в законную силу. Право истца на получение пособия восстановили.

Ранее стало известно, что житель ЗКО в суде доказал, что его трудовой стаж больше за счет периода, когда он ухаживал за пожилым отцом, и добился надбавки к пенсии. В суде свидетелями выступили односельчане, соседи и родственники заявителя, которые подтвердили, что он действительно ухаживал за престарелым отцом.

А в Северном Казахстане у местного жителя потребовали вернуть выплаты, которые он получал за потерю работы, в то время как он на самом деле уже трудоустроился. Мужчина обязался погасить задолженность в 65 тыс. тенге перед фондом социального страхования.