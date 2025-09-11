Алматинцев пригласили обсудить повышение цен на электроэнергию

В Алматы пройдут публичные слушания, на которых будет обсуждаться повышение цен на электроэнергию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДКРЕМ.

"Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Алматы приглашает потребителей и иных заинтересованных лиц на публичные слушания по обсуждению уведомления о предстоящем повышении цен на снабжение электрической энергии Филиала АО "Алатау Жарық Компаниясы" - "ЭнергоСбыт", - говорится на странице ведомства в Facebook.

Публичные слушания будут проводиться 15 сентября 2025 года в 11:00 по адресу: город Алматы, улица Кожамкулова, здание 170 А, и с трансляцией на официальной странице Департамента в социальной сети Facebook.

Отмечается, что на слушания приглашены депутаты, представители органов местного самоуправления, государственных органов, потребители и их общественные объединения, независимые эксперты, СМИ и иные заинтересованные лица.

Напомним, ранее Олжас Бектенов заявил, что рост тарифов в Казахстане продолжится. Это необходимо для финансирования поддержки и модернизации инженерных сетей и производства тепла, электроэнергии и так далее.

При этом в Минэкономики не исключили роста тарифов на "коммуналку" в Казахстане в разумных пределах.

