Уволенного главу спасательного отряда ДЧС восстановили на работе и выплатят деньги

В Жамбылской области защитили права руководителя спасательного отряда ДЧС, который был незаконно уволен. Мужчине выплатят 2,9 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, истец с 2004 года работал в оперативно-спасательном отряде ДЧС Жамбылской области. Его последняя должность - руководитель отряда и заместитель руководителя Службы пожаротушения.

По результатам служебной проверки в ноябре 2023 года приказом руководителя Службы пожаротушения мужчину привлекли к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора, а в последующем - к дисциплинарной ответственности в виде расторжения трудового договора.

Истец обратился в управление инспекции труда, которое выявило, что до применения дисциплинарных взысканий с истца не затребовали объяснения в письменной форме. Это является нарушением трудового законодательства.

Решением согласительной комиссии в удовлетворении требований истца о признании незаконными и недействительными приказов, восстановлении в должности, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула было отказано.

Истец был вынужден обратиться в суд за защитой своих прав. Таразский городской суд пришел к выводу о неправомерности приказов ответчика.

"Строгий выговор на истца был наложен руководителем Службы пожаротушения, хотя трудовой договор заключен с руководителем ДЧС, являющимся для него работодателем", - отметили в суде.

Истец получил два дисциплинарных взыскания на основании заключения одного служебного расследования.

"Кроме того, ответчик необоснованно наложил дисциплинарные взыскания, так как указанное в заключении служебного расследования нарушение не входит в полномочия истца", - уточнили в суде.

Суд признал недействительными и отменил приказы, а также восстановил истца в должности руководителя подразделения ДЧС. Была взыскана заработная плата за время вынужденного прогула в размере 2,9 млн тенге. Решение суда уже вступило в законную силу.

