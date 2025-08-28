Уволенного главу спасательного отряда ДЧС восстановили на работе и выплатят деньги
Опубликовано:
В Жамбылской области защитили права руководителя спасательного отряда ДЧС, который был незаконно уволен. Мужчине выплатят 2,9 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, истец с 2004 года работал в оперативно-спасательном отряде ДЧС Жамбылской области. Его последняя должность - руководитель отряда и заместитель руководителя Службы пожаротушения.
По результатам служебной проверки в ноябре 2023 года приказом руководителя Службы пожаротушения мужчину привлекли к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора, а в последующем - к дисциплинарной ответственности в виде расторжения трудового договора.
Истец обратился в управление инспекции труда, которое выявило, что до применения дисциплинарных взысканий с истца не затребовали объяснения в письменной форме. Это является нарушением трудового законодательства.
Решением согласительной комиссии в удовлетворении требований истца о признании незаконными и недействительными приказов, восстановлении в должности, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула было отказано.
Истец был вынужден обратиться в суд за защитой своих прав. Таразский городской суд пришел к выводу о неправомерности приказов ответчика.
"Строгий выговор на истца был наложен руководителем Службы пожаротушения, хотя трудовой договор заключен с руководителем ДЧС, являющимся для него работодателем", - отметили в суде.
Истец получил два дисциплинарных взыскания на основании заключения одного служебного расследования.
"Кроме того, ответчик необоснованно наложил дисциплинарные взыскания, так как указанное в заключении служебного расследования нарушение не входит в полномочия истца", - уточнили в суде.
Суд признал недействительными и отменил приказы, а также восстановил истца в должности руководителя подразделения ДЧС. Была взыскана заработная плата за время вынужденного прогула в размере 2,9 млн тенге. Решение суда уже вступило в законную силу.
Ранее в Жамбылской области педагога уволили из-за достижения пенсионного возраста, не дав доработать до окончания учебного года. Однако женщина не согласилась и оспорила это решение. Изучив материалы дела, суд установил в действиях школы грубое нарушение норм Трудового кодекса.
Главную медсестру незаконно уволили из Текелийской городской больницы в период временной нетрудоспособности, подтвержденной больничным листом. Женщину восстановили в должности. С горбольницы взыскали заработную плату за время вынужденного прогула.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2279874-uvolennogo-glavu-spasatelnogo-otryada-dchs-vosstanovili-na-rabote-i-vyplatyat-dengi/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах