Казахстанку уволили с работы из-за возраста, но она с этим не согласилась и обратилась в суд

В Жамбылской области педагога уволили из-за достижения пенсионного возраста. Однако женщина не согласилась и оспорила это решение, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жительница Жуалынского района Жамбылской области с 1991 года работала в средней школе воспитателем группы продленного дня, а позже учителем истории.

Достигнув в декабре 2024 года пенсионного возраста, педагог написала заявление на имя директора школы, выразив намерение доработать до окончания учебного года. Однако ее заявление было проигнорировано, она была уволена приказом директора школы в связи с достижением пенсионного возраста.

Учитель оспорила приказ в суде, попросив восстановить в должности, выплатить ей средний заработок за время вынужденного прогула и взыскать компенсацию морального вреда.

Изучив материалы дела, суд установил в действиях школы грубое нарушение норм Трудового кодекса, коллективного договора и отраслевого соглашения.

"Уведомление о расторжении трудового договора в установленный срок работодателем не представлено и права работника проигнорированы.

Жуалынский райсуд отменил приказ об увольнении педагога, восстановил истца в прежней должности учителя истории, взыскал в пользу нее с администрации школы 2,1 млн тенге зарплату за время вынужденного прогула с декабря 2024-го по май 2025-го.

Кроме того, в пользу истца взыскано 100 тысяч тенге в качестве морального вреда, 250 тысяч тенге за услуги представителя", - рассказали в Верховном суде.

В связи с выявленными нарушениями суд вынес частное определение в адрес отдела образования акимата района с требованием принять меры для недопущения их впредь.

Решение суда было обжаловано директором школы. Жамбылский областной суд оставил решение и частное определение суда первой инстанции без изменения.

Судебные акты вступили в законную силу.

Ранее сообщалось, что из Текелийской городской больницы в области Жетісу незаконно уволили главную медсестру. После чего она через суд потребовала восстановить ее на работе, отменить приказы об увольнении и взыскать заработную плату за время вынужденного прогула. В итоге иск был удовлетворен. Женщину восстановили в должности, с горбольницы взыскали заработную плату за время вынужденного прогула (с 14 апреля по 9 июля 2025 года) - 441 270 тенге.

Также 1,4 млн тенге обязали выплатить фельдшеру скорой помощи за незаконное увольнение в Костанае. Суд взыскал с работодателя заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

