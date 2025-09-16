Пасмурную погоду с дождями пообещали синоптики жителям крупнейших городов Казахстана

Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте во вторник, 16 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

В Астане прогнозируют пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до +18 градусов, ночью температура снизится до +6 градусов. Скорость ветра - 7,3 м/с.

По данным синоптиков, сегодня в Алматы будет небольшой дождь. Температура днем поднимется до +25 градусов, а ночью опустится до +14 градусов. Скорость ветра составит 6,5 м/с.

В Шымкенте сегодня столбики термометров поднимутся до +25 градусов, ночью опустятся до +14 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,8 м/с.

Накануне штормовое предупреждение объявили на 16 сентября в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий.

