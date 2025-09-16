Пасмурную погоду с дождями пообещали синоптики жителям крупнейших городов Казахстана
Опубликовано:
Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте во вторник, 16 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
В Астане прогнозируют пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до +18 градусов, ночью температура снизится до +6 градусов. Скорость ветра - 7,3 м/с.
По данным синоптиков, сегодня в Алматы будет небольшой дождь. Температура днем поднимется до +25 градусов, а ночью опустится до +14 градусов. Скорость ветра составит 6,5 м/с.
В Шымкенте сегодня столбики термометров поднимутся до +25 градусов, ночью опустятся до +14 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,8 м/с.
Накануне штормовое предупреждение объявили на 16 сентября в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Заморозки, грозы и дожди: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
- Дожди с грозами накроют Казахстан в ближайшие дни: на север страны надвигаются заморозки
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2286609-dozhdlivuyu-pogodu-poobeshchali-sinoptiki-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana-vo-vtornik/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах