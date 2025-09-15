Заморозки, грозы и дожди: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Виктор Николаев
    Виктор Николаев
    Редактор

    Заморозки, грозы и дожди: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

    Опубликовано:

    Растение покрытое инеем
    Заморозки. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Штормовое предупреждение объявили на 16 сентября в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    16 сентября ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

    Завтра на юге Костанайской области возможна гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На востоке Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Предстоящей ночью и утром на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

    16 сентября ночью и утром на севере, в центре области Абай пообещали туман. Ветер северо-восточный днем на юге области 15-20 м/с. Ночью на востоке, в центре области ожидаются заморозки 2 градуса.

    Свежая публикация по теме:
    "Придет холодное вторжение": метели и сильные морозы надвигаются на Казахстан

    Во вторник днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, юге, в горных районах области гроза, днем на севере, юге, востоке, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Завтра утром и днем на юге, востоке Акмолинской области возможна гроза. Ветер восточный, северо-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы ожидается заморозки 1 градус.

    В Актюбинской области усилится ветер северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. На западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

    16 сентября днем на западе, севере, востоке области Ұлытау возможна гроза. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Предстоящей ночью на западе, юге Карагандинской области ожидается временами сильный дождь. Днем гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Также ночью и утром на северо-западе Мангистауской области будет туман. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге области чрезвычайная пожарная опасность.

    Предстоящей ночью на севере, в центре, днем на севере Кызылординской области ожидается гроза. Днем на севере, в центре области пыльная буря. Ветер западный на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    16 сентября во второй половине дня в Астане - гроза.

    Завтра в горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер западный на востоке, севере области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. 16-18 сентября по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке области высокая пожарная опасность.

    Во вторник на большей части Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Погода
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.