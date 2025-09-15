Заморозки, грозы и дожди: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили на 16 сентября в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

16 сентября ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

Завтра на юге Костанайской области возможна гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью и утром на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

16 сентября ночью и утром на севере, в центре области Абай пообещали туман. Ветер северо-восточный днем на юге области 15-20 м/с. Ночью на востоке, в центре области ожидаются заморозки 2 градуса.

Во вторник днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, юге, в горных районах области гроза, днем на севере, юге, востоке, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра утром и днем на юге, востоке Акмолинской области возможна гроза. Ветер восточный, северо-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы ожидается заморозки 1 градус.

В Актюбинской области усилится ветер северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. На западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

16 сентября днем на западе, севере, востоке области Ұлытау возможна гроза. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью на западе, юге Карагандинской области ожидается временами сильный дождь. Днем гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Также ночью и утром на северо-западе Мангистауской области будет туман. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге области чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью на севере, в центре, днем на севере Кызылординской области ожидается гроза. Днем на севере, в центре области пыльная буря. Ветер западный на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

16 сентября во второй половине дня в Астане - гроза.

Завтра в горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер западный на востоке, севере области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. 16-18 сентября по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке области высокая пожарная опасность.

Во вторник на большей части Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

