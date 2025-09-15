Дожди с грозами накроют Казахстан в ближайшие дни: на север страны надвигаются заморозки

Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни, с 16 по 18 сентября в Казахстане. В страну придут дожди, грозы и заморозки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в ближайшие дни на большей части Казахстана погоду будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы. Пройдут дожди с грозами, а 16-18 сентября на юго-востоке республики ожидается сильный дождь.

Отмечается, что лишь на западе страны ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, в конце периода на северо-западе, севере РК в ночные и утренние часы - туманы.

На западе страны днем до +18...+28 градусов тепла, на северо-западе ночью +1...+10, на севере региона на поверхности почвы заморозки, днем +15...+23 тепла. В центре ночью +2...+11 градусов, днем +10...+20 градусов тепла, на востоке ожидается повышение температуры. На севере региона заморозки ночью, а днем +15...+20 градусов тепла. На юге страны днем +15...+25 тепла, на юго-востоке +15...+25 тепла.

