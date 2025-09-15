"Другие авто в приложении, водители без прав": в МВД раскритиковали работу агрегаторов такси
Опубликовано:
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на заседании правительства раскритиковал работу агрегаторов такси, передает корреспондент NUR.KZ.
"В погоне за прибылью водители интернет-такси без сна и отдыха находятся на дорогах. Не проходят медосмотр, техсостояние транспорта не проверяется. Подвергают риску жизни людей. В сезон отпусков, праздников из-за нехватки рейсов они становятся особенно востребованными", - заявил Игорь Лепеха.
Спикер напомнил, что с 2025 года на интернет-агрегаторов возложен контроль за соблюдением требований перевозок. Так, они не должны допускать праворульные и двухдверные автомобили, водителей без прав и так далее.
"Однако требование закона не обеспечивается. Перевозчики регистрируют в приложениях другие автомобили, услуги оказывают водители без прав или на праворульных микроавтобусах. Для их исключения необходимо обеспечить доступ полиции к информационным системам госорганов и интернет-агрегатора", - заключил Лепеха.
Напомним, ранее депутат Мархабат Жайымбетов предложил снизить процент, который забирают себе агрегаторы такси, повышая цену поездки для казахстанцев.
В феврале на заседании сената представитель Генпрокуратуры заявил, что в Казахстане нужно ужесточить требования к перевозчикам, а также создать реестр таксистов.
В конце прошло года писали, что такси является альтернативным решением между общественным транспортом и личным авто. А стоимость такой услуги растет вместе с инфляцией и прочими факторами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2286456-drugie-avto-v-prilozhenii-voditeli-bez-prav-v-mvd-raskritikovali-rabotu-agregatorov-taksi/
