"Повредили 75 авто": как водители без подготовки "сдают" на права в Казахстане, показали на видео

Кандидаты в водители часто приходят на экзамен без знаний и практики вождения, что приводит к повреждению авто и опасным ситуациям, передает NUR.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".

Как сообщает НАО "Правительство для граждан", с начала 2025 года курсанты повредили 75 авто в Казахстане.

"Очень часто кандидаты в водители пытаются обмануть систему. Без учебы, без практики, без понимания, что значит быть водителем. А завтра малейшая ошибка на дороге может стоить жизни", - с такими словами ведомство опубликовало подборку кадров с автодромов страны.

В "Правительство для граждан" отмечают, что практический экзамен на получение водительских прав - это не просто формальная процедура, а проверка готовности к участию в дорожном движении.

"Для многих кандидатов этот этап становится настоящим испытанием. Нередко он заканчивается не только неудовлетворительной оценкой, но и поврежденными автомобилями, сбитыми знаками и опасными ситуациями. Ошибки, которые допускаются на автодроме, в реальных условиях могут стоить жизни", - предупредили в ведомстве.

Отметим, в прошлом году в госкорпорации "Правительство для граждан" показали, как казахстанцы пытаются "сдавать" экзамены на знание ПДД и на какие ухищрения идут.

Напомним, этим летом пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Астане. В результате аварии пострадали несколько человек.

Также в Астане нетрезвый водитель без прав устроил погоню и врезался в патрульный автомобиль - мужчина получил реальный срок.

