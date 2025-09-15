Полицейские пересели на электросамокаты: новый вид патрулирования объяснили в Алматы

В Алматы с 15 по 30 сентября проходит республиканское ОПМ "Безопасная дорога". Десятки полицейских выехали патрулировать улицы на электросамокатах, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы сообщили, что в ходе оперативно-профилактического мероприятия особое внимание уделяется профилактике правонарушений среди пользователей электросамокатов.

"Для патрулирования привлечено 50 полицейских на самокатах, что позволяет оперативнее реагировать на нарушения и быть ближе к горожанам", - рассказали в полиции.

Главная цель такого мероприятия, как заверили в ведомстве, - усилить меры по обеспечению безопасности горожан, укрепить правопорядок и повысить правовую культуру участников дорожного движения.

"Мы хотим, чтобы каждый пользователь микромобильного транспорта чувствовал ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих", - отметил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

Напомним, в конце августа в Алматы впервые заметили полицейских на электросамокатах. Тогда проводился масштабный рейд. Сообщалось, что также велись переговоры о том, чтобы сделать использование самокатов полицией постоянной практикой.

Добавим, выступая с посланием народу Казахстана, президент страны Касым-Жомарт Токаев высказался об опасности электросамокатов. После депутат маслихата Алматы Бейбут Кусаинов предложил временно запретить использование самокатов, пока в отношении них не будет наведен порядок. Затем вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса рассказал, как полиция будет регулировать использование электросамокатов в Казахстане. Также мы писали, что в Алматы придумали, как решить проблему с парковкой электросамокатов.

