Некоторые организации в Астане перешли на новый график

Часть Астаны перешла на новый рабочий график с понедельника, 15 сентября. Информацию об этом подтвердили в акимате столицы, передает NUR.KZ.

С сегодняшнего дня часть столичных госслужащих, коммунальщиков и работников квазигосударственных организаций начали работать по новому графику - рабочий день для них теперь начинается раньше.

Ранее в акимате сообщали, что с 15 сентября рабочий день для городских коммунальных служб будет начинаться в 07:30, акимата Астаны - в 07:30, ряда госорганов и квазигоскомпаний - в промежутке с 07:30 до 08:00.

Стоит также отметить, что сдвигается и время завершения рабочего дня этих организаций.

График работы частных структур и бизнеса, школ, детсадов, больниц, поликлиник, ЦОНов и других социальных объектов не меняется.

Напомним, как сообщали ранее, такие меры приняли для разгрузки транспортного потока в часы пик на основных магистралях.

Отметим, что в январе президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны срочно решить вопрос пробок.

"Для решения насущных вопросов в столице и благоустройства города требуется значительная работа, мы все свидетели этого. В целом, аким города работает слаженно, имеет опыт. Вместе с тем, для столицы актуален вопрос пробок - в данном направлении надо принять срочные меры и решения", - сказал тогда Токаев.

А в начале февраля о пробках в Астане высказались эксперты. По их мнению, в будущем ситуация на дорогах столицы может измениться в худшую сторону, если не начать действовать сейчас.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.