Некоторые организации в Астане перешли на новый график
Опубликовано:
Часть Астаны перешла на новый рабочий график с понедельника, 15 сентября. Информацию об этом подтвердили в акимате столицы, передает NUR.KZ.
С сегодняшнего дня часть столичных госслужащих, коммунальщиков и работников квазигосударственных организаций начали работать по новому графику - рабочий день для них теперь начинается раньше.
Ранее в акимате сообщали, что с 15 сентября рабочий день для городских коммунальных служб будет начинаться в 07:30, акимата Астаны - в 07:30, ряда госорганов и квазигоскомпаний - в промежутке с 07:30 до 08:00.
Стоит также отметить, что сдвигается и время завершения рабочего дня этих организаций.
График работы частных структур и бизнеса, школ, детсадов, больниц, поликлиник, ЦОНов и других социальных объектов не меняется.
Напомним, как сообщали ранее, такие меры приняли для разгрузки транспортного потока в часы пик на основных магистралях.
Отметим, что в январе президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны срочно решить вопрос пробок.
"Для решения насущных вопросов в столице и благоустройства города требуется значительная работа, мы все свидетели этого. В целом, аким города работает слаженно, имеет опыт. Вместе с тем, для столицы актуален вопрос пробок - в данном направлении надо принять срочные меры и решения", - сказал тогда Токаев.
А в начале февраля о пробках в Астане высказались эксперты. По их мнению, в будущем ситуация на дорогах столицы может измениться в худшую сторону, если не начать действовать сейчас.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2286246-nekotorye-organizacii-v-astane-pereshli-na-novyy-grafik/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах