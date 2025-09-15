Туристов спустили с высокой горы близ Алматы
Спасательная операция на высоте более 3300 метров была проведена в горах Алматы - туристы не могли спуститься самостоятельно с наступлением темноты, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как пояснили в ведомстве, в горах Заилийского Алатау, на Большом Алматинском пике, трое человек не смогли самостоятельно спуститься и оказались в затруднительном положении из-за наступившей темноты.
Выяснилось, что люди поднялись на вершину в светлое время суток, однако не рассчитали время, и спуск в темноте стал невозможен.
В результате они обратились за помощью, и на место незамедлительно выехали спасатели МЧС.
Связь с туристами поддерживалась, геолокация определялась
"Благодаря слаженным и профессиональным действиям, все были успешно спущены с горы. В медицинской помощи никто не нуждался", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Павлодарской области заблудившихся туристов, брата и сестру, спасатели обнаружили в ущелье ведьм и помогли им спуститься.
Также в Восточно-Казахстанской области во время сбора грибов пропали три человека - две женщины с ребенком. В поисках были задействованы спасатели и полицейские. Людей нашла одна из поисковых групп.
До этого спасатели помогли вернуться домой четверым людям, заблудившимся в горах Алматы. В медицинской помощи туристы не нуждались.
