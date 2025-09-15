С дождей начнется неделя в Шымкенте

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 15 по 21 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

15 сентября в Шымкенте будет небольшой дождь. Температура в среднем составит +23 градусов. Днем воздух может прогреться до +31 градусов, но ночью температура опустится до +16 градусов. Скорость ветра составит 8,0 м/с.

16 сентября ожидается небольшой дождь. Температура составит около плюс 19 градусов. Максимальная температура составит плюс 24 градусов, а минимальная – плюс 14 градусов. Скорость ветра составит до 8,1 м/с.

17 сентября будет малооблачная погода Средняя температура - в районе +17 градусов. Днем температура поднимется до +23 градусов, а ночью опустится до +12 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

18 сентября в Шымкенте обещают пасмурную погоду без осадков. Температура в среднем составит +17 градусов. Максимально температура поднимется до +22 градусов, а опуститься может до +13 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,7 м/с.

Свежая публикация по теме: Снег и до -21 градуса: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана

19 сентября будет ясная погода без осадков. Среднесуточная температура +17 градусов. Днем воздух прогреется до +23 градусов, а ночью похолодает до+11 градусов. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

20 сентября обещает быть без осадков. Температура в среднем остановится на отметке +20 градусов. Максимальная температура составит +28 градусов, минимальная - в районе +12 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,9 м/с.

21 сентября, по прогнозам, снова будет без осадков. Средняя температура составит +23 градусов. Воздух может прогреться и до +31 градусов, но ночью похолодает до +16 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.