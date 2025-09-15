Дожди в середине недели прогнозируют в Астане

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней, с 15 по 21 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

15 сентября в Астане будет переменная облачность без осадков. Температура в среднем составит +11 градусов. Днем воздух может прогреться до +18 градусов, но ночью температура опустится до +1 градуса. Скорость ветра составит 7,3 м/с.

16 сентября ожидается пасмурная погода. Температура составит около +14 градусов. Максимальная температура - около + 19 градусов, а минимальная - в райне +9 градусов. Скорость ветра составит до 7,6 м/с.

17 сентября будет небольшой дождь. Средняя температура остановится на отметке +12 градусов. Днем температура поднимется до +17 градусов, а ночью опустится до +9 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

18 сентября в Астане вновь обещают небольшой дождь. Температура в среднем - около +13 градусов. Максимально температура поднимется до +17 градусов, а опуститься может до +9 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,8 м/с.

19 сентября будет небольшой дождь. Среднесуточная температура - в районе +14 градусов. Днем воздух прогреется до +18 градусов, а ночью похолодает до +10 градусов. Скорость ветра составит 7,2 м/с.

20 сентября прогнозируется пасмурная погода. Температура в среднем остановится на отметке +15 градусов. Максимальная температура составит +18 градусов, минимальная будет +12 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,4 м/с.

21 сентября, по прогнозам, будет чистое небо. Средняя температура составит +15 градусов. Воздух может прогреться и до +20 градусов, но ночью похолодает до +11 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

