Дождливую неделю пообещали в Алматы

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней, с 15 по 21 сентября Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

15 сентября в Алматы будет ясная погода без осадков. Температура в среднем составит +18 градусов. Днем воздух может прогреться до +25 градусов, но ночью температура опустится до +11 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

16 сентября ожидается небольшой дождь. Температура составит около +18 градусов. Максимальная температура составит +25 градусов, а минимальная в районе +13 градусов. Скорость ветра составит до 6,1 м/с.

17 сентября вновь будет небольшой дождь. Средняя температура - в районе +18 градусов. Днем температура поднимется до +23 градусов, а ночью опустится до+13 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

18 сентября в Алматы снова обещают дождь. Температура в среднем достигнет +14 градусов. Максимально температура поднимется до + 16 градусов, а опуститься может до +13 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,1 м/с.

Свежая публикация по теме: Снег и до -21 градуса: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана

19 сентября опять будет дождь. Среднесуточная температура - в районе +14 градусов. Днем воздух прогреется до +17 градусов, а ночью похолодает до +12 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

20 сентября прогнозируется небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке +16 градусов. Максимальная температура составит +21 градусов, минимальная опустится до +12 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,8 м/с.

21 сентября, по прогнозам, будет пасмурная погода без осадков. Средняя температура составит +18 градусов. Воздух может прогреться и до +24 градусов, но ночью похолодает до +13 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.