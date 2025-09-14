Заморозки ожидаются в семи областях Казахстана

В ряде регионов Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение на понедельник, 15 сентября, в связи с неблагоприятными погодными условиями, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ночью и утром в Астане, по данным синоптиков, ожидается туман.

15 сентября ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области прогнозируется временами сильный дождь, гроза, туман. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, северо-востоке, юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

А на юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются на поверхности почвы заморозки 1 градус. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра ночью и утром на западе, севере Павлодарской области будет туман. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 3 градуса.

Аналогичная погода прогнозируется и в Северо-Казахстанской области - будет туман, ночью на юге, западе, области ожидаются заморозки 1 градус.

15 сентября ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области также обещают туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью на западе, юге области 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса.

Завтра ночью и утром на востоке области Абай ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный на западе, севере, юге области 15-20 м/с. Ночью на востоке, в центре области ожидаются заморозки 2 градуса.

А в горных районах Жамбылской области будет гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

15 сентября на востоке Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на юге, востоке Актюбинской области будет гроза. Ветер северо-восточный на севере, востоке, в центре области днем порывы 15-18 м/с. На западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Туман завтра накроет горные районы области Жетісу. Ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с.

15 сентября ночью и утром на западе, севере Акмолинской области будет туман. Ночью на западе области ожидаются заморозки 1 градус.

Завтра днем на севере, западе, в горных районах Туркестанской области обещают грозу, град, шквал. Ветер северо-западный на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Также в Карагандинской области ожидаются гроза, град, на западе, востоке, юге области шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер восточный, северо-восточный днем на западе, востоке, юге области временами порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

15 сентября ночью на севере, западе области Ұлытау будет гроза, днем гроза, град, на севере, юге, в центре области шквал. Ветер юго-восточный, восточный утром и днем на севере, юге, в центре области временами порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

