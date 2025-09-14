От 15 до 31 градуса обещают в мегаполисах Казахстана в воскресенье
В воскресенье, 14 сентября, в Астане, Алматы и Шымкенте обещают ясную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают ясное небо. Температура днем поднимется до 24 градусов, а ночью опустится до 12 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до 15 градусов, ночью температура снизится до 7 градусов. Скорость ветра – 4,4 м/с.
В Шымкенте сегодня также ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 31 градусов, ночью опустятся до 18 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,3 м/с.
