    Рекламодателям
    Колмакова Виктория
    Колмакова Виктория
    Редактор региональных новостей

    Заморозки обещают в Астане и областях Казахстана

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Заморозки
    Заморозки. Иллюстративное фото: MaYcaL/Getty Images

    Штормовое предупреждение на воскресенье, 14 сентября, объявлено в Астане, Алматы и ряде регионов Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

    В Астане 14 сентября ночью и утром ожидается туман. Ночью на поверхности почвы возможны заморозки 2 градуса.

    В Алматы в воскресенье ночью и утром ожидается гроза.

    14 сентября ночью и утром в предгорных, горных районах Алматинской области возможны сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер на западе, юге, в горных районах региона, порывы 18-23 м/с.

    На большей части Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе региона - высокая пожарная опасность.

    В воскресенье в центре и на севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер в центре, на севере региона 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью и утром 14 сентября на севере, западе, востоке Костанайской области возможен туман. Ночью на северо-западе региона ожидаются заморозки 3 градуса. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В воскресенье в Восточно-Казахстанской области может быть ветер на востоке, юге региона 15-20 м/с.

    14 сентября ночью и утром на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на западе, севере региона - заморозки 2 градуса.

    В воскресенье ночью и утром на севере, юге, востоке Акмолинской области возможен туман. Ночью на севере, юге, востоке региона ожидаются заморозки 3 градуса.

    14 сентября днем на севере, востоке, в центре Актюбинской области может быть ветер, порывы 15-18 м/с. Ночью на северо-востоке региона на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке - чрезвычайная пожарная опасность.

    В воскресенье в области Абай синоптики обещают ветер на востоке, юге региона 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 2 градуса.

    14 сентября ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер на западе, юге региона, временами порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. На юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В воскресенье на западе, севере, в центре Мангистауской области может быть гроза. Ветер на западе региона, порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-западе, северо-востоке, юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    14 сентября в области Ұлытау возможен ветер на севере, юге, в центре региона, временами порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах региона 15-20, днем порывы 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    14 сентября ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области возможен туман. На востоке региона сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге - чрезвычайная пожарная опасность.

    В воскресенье ночью и утром на севере, западе Павлодарской области ожидается туман. Ночью на западе, севере, юге региона возможны заморозки 3 градуса.

    14 сентября в области Жетісу синоптики прогнозируют ветер на востоке, в центре, горных районах региона, порывы 15-20, днем в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с.

