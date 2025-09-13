Грозу и жару до 32 градусов обещают в одном из мегаполисов Казахстана

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 13 сентября. В одном из мегаполисов возможно ненастье. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 29 градусов, а ночью опустится до 16 градусов. Скорость ветра: 3-8, в конце дня порывы 13 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 13 градусов, ночью температура снизится до 6 градусов. Скорость ветра - 9-14 м/с.

В Шымкенте сегодня обещают грозу, дождь и град. В дневное время столбики термометров поднимутся до 32 градусов, ночью опустятся до 18 градусов. Скорость ветра: 8-13, порывы 15-20 м/с.

