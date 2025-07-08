Вуз подал в суд на казахстанца и потребовал выплатить деньги

В Атырауской области вуз подал иск в суд о взыскании задолженности за оказание образовательных услуг. Стороны урегулировали спор, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, в Кызылкогинском районном суде рассмотрено гражданское дело по иску вуза о взыскании задолженности по договору оказания образовательных услуг.

Истец просил взыскать с ответчика задолженность в размере 265 998 тенге.

При содействии судьи стороны достигли соглашения об урегулировании спора в порядке медиации и обратились в суд с ходатайством об утверждении соглашения и прекращении производства по делу.

По условиям соглашения ответчик обязался выплатить полную сумму задолженности на расчетный счет вуза. Истец отказался от иска.

Определением суда утверждено соглашение об урегулировании спора в порядке медиации, производство по гражданскому делу прекращено.

Ранее суд примирил студента и Казахский национальный педагогический университет имени Абая. Как выяснилось, в 2023 году в связи с финансовой задолженностью за обучение студент был отчислен из вуза. Задолженность составила более 150 тыс. тенге. В итоге казахстанец обязался выплатить всю сумму задолженности в течение 6 месяцев.

В Павлодаре университет через суд тоже попытался взыскать задолженность с отчисленного студента. Казахстанец, обучавшийся по специальности "педагогика и методика начального обучения", не оплатил более 180 тыс. тенге. Дело также закончилось медиативным соглашением.

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