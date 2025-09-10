Житель Актау заплатил 1,6 млн тенге за обучение сына, но остался недоволен и вернул деньги

Житель Актау заплатил 1,6 млн тенге за год обучения сына, но оказался недоволен уровнем образовательных услуг и вернул свои деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, иск местного жителя к ТОО о взыскании денежных средств в размере 1,6 млн тенге урегулировали мировым соглашением в суде №2 Актау.

28 августа 2024 года казахстанец и ТОО заключили договор на оказание образовательных услуг. Согласно условиям договора, истец произвел оплату в размере 1,6 млн тенге за обучение сына за период с 1 сентября 2024 года по 25 мая 2025 года.

"Из-за низкого качества образовательных услуг 9 сентября 2024 года истец был вынужден забрать ребенка из учреждения и потребовать возврат уплаченной суммы. Ответчик сумму 1,6 млн тенге не вернул", - рассказали в суде.

Мужчина обратился в суд с иском, в котором, ссылаясь на статьи 268, 272 и 273 ГК, требовал взыскать с ТОО 1,6 млн тенге и 16 тыс. тенге государственной пошлины.

В ходе рассмотрения гражданского дела стороны достигли мирового соглашения. 17 апреля 2025 года его утвердил суд. Определение суда уже вступило в законную силу.

