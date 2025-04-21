КазНПУ подал иск к отчисленному студенту

Суд примирил отчисленного из-за финансовой задолженности студента и Казахский национальный педагогический университет имени Абая, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску Казахского национального педагогического университета имени Абая к студенту о взыскании задолженности по договору рассмотрел Шуский районный суд.

Суд установил, что между сторонами был заключен договор на оказание платных образовательных услуг по подготовке специалиста с высшим образованием. По договору ответчик оплачивает стоимость обучения, а истец принимает на себя обязательства по обучению студента.

В 2023 году в связи с финансовой задолженностью за обучение студент был отчислен из университета. Задолженность составила более 150 тыс. тенге.

В результате проведенных судьей примирительных процедур стороны достигли соглашения об урегулировании спора в порядке медиации. Они предоставили в суд соглашение для утверждения.

"Согласно условиям соглашения ответчик обязался выплатить всю сумму задолженности в течение 6 месяцев, а истец отказался от иска", - рассказали в суде.

Соглашение утверждено судом. Производство по делу прекратили. Истцу возвращена государственная пошлина. Определение суда уже вступило в законную силу.

Как сообщается на официальном сайте университета, КазНПУ имени Абая со своей 95-летней уникальной историей является первым высшим учебным заведением страны. Сейчас в университете работает 34 кафедры и 7 институтов.

Ранее в Павлодаре университет через суд попытался взыскать задолженность с отчисленного студента. Казахстанец, обучавшийся по специальности "педагогика и методика начального обучения", задолжал вузу более 180 тыс. тенге. Дело закончилось медиативным соглашением.