Деньги перевели мошенникам: власти рассказали, когда обманутым казахстанцам вернут деньги

Директор департамента Антифрод-центра Национального банка РК на форуме в Астане рассказала, как изменится процедура возврата переведенных мошенникам денег, передает корреспондент NUR.KZ.

Айнур Измайлова отметила, что с момента создания Антифрод-центра в июле прошлого года, удалось предотвратить перевод 3 млрд тенге мошенникам.

"У нас были изменения в части возврата средств - нами были заблокированы средства на стороне получателя, и стоял вопрос возврата денег пострадавшему лицу. Предполагалось, что возврат будет через решение суда, но на практике стало понятно, что это будет занимать очень много времени, и пострадавший своих денег ждет очень долго.

И вот благодаря работе Нацбанка и органов уголовного преследования были внесены изменения и буквально 30 августа они вступили в силу, и мы сейчас в процессе организации работы по возврату средств пострадавшим, и надеемся, что в ближайшее время все лица, по которым деньги были приостановлены на уровне получателя, вернут свои деньги обратно без суда", - отметила она.

Суть в том, что теперь процедура будет проходить по санкции прокурора.

"Следователь готовит постановление, указывает причины и с санкции прокурора - это у них занимает 1-2 дня, и банк исполняет эту операцию в течение одного операционного дня, то есть намного процесс будет упрощен и люди будут быстрее свои деньги возвращать", - резюмировала спикер.

Напомним, ранее Нацбанк сообщил о принятии поправок в законе, по которым процедуру возврата средств гражданам, потерпевшим от мошеннических действий, упростили. Ранее мы писали, что блокировка карты может быть связана не только с задолженностью, но и другими различными причинами. О том, почему банки блокируют карточки казахстанцев, можно прочитать тут. Отметим также, в августе некоторые казахстанцы пожаловались на звонки от менеджеров банков с подробными вопросами о происхождении и назначении денег.

