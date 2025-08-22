"Передумал покупать, потому что испугался": казахстанцы пожаловались на "допросы" от банков
Некоторые казахстанцы пожаловались на звонки от менеджеров банков с подробными вопросами о происхождении и назначении денег, сообщает 31 канал.
По данным телеканала, казахстанцы жалуются на допросы от банков, когда операторы звонят и задают вопросы при попытке снять наличные или перевести деньги. Менеджеры спрашивают о причине снятия денег и их происхождении, что возмущает и физических лиц, и бизнес.
Предприниматели жалуются, что выставляя счет на оплату, клиенту звонят и спрашивают, не мошеннику ли он передает деньги. Или же после поступления замораживают средства.
"Клиентам они говорят: "А вы их точно знаете? Давно ли вы работаете, нет ли подозрений?" Турист может испугаться. Турист передумал покупать, потому что испугался. У нас были ситуации, когда банк замораживал крупные суммы.
То есть, мы получаем платеж, турист оплатил, но к нам деньги не поступают, потому что крупная сумма. Приходится ехать в банк, писать какие-то объяснительные", - поделилась директор туристического агентства Алия Мамитова.
Эксперты говорят, что у банков есть веские основания, например, для исключения риска отмывания средств, ведь Казахстан является участником международных соглашений в противодействии легализации преступных доходов. Кроме того, это еще и борьба с мошенничеством.
Средства могут заблокировать до выяснения обстоятельств.
"В отношении клиентов определенные неудобства есть, может занять определенное время, чтобы заново выяснить, разблокировать. Но, тем не менее, мы обязаны этого придерживаться, потому что в отношении тех же банков могут применить какие-то штрафные санкции", - прокомментировал финансовый советник Арман Байганов.
Эксперты советуют казахстанцам спокойнее относиться к процедуре проверки. Главное помнить о безопасности и не сообщать никому закрытую информацию, которой могут воспользоваться мошенники.
