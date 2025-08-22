"Передумал покупать, потому что испугался": казахстанцы пожаловались на "допросы" от банков

Некоторые казахстанцы пожаловались на звонки от менеджеров банков с подробными вопросами о происхождении и назначении денег, сообщает 31 канал.

По данным телеканала, казахстанцы жалуются на допросы от банков, когда операторы звонят и задают вопросы при попытке снять наличные или перевести деньги. Менеджеры спрашивают о причине снятия денег и их происхождении, что возмущает и физических лиц, и бизнес.

Предприниматели жалуются, что выставляя счет на оплату, клиенту звонят и спрашивают, не мошеннику ли он передает деньги. Или же после поступления замораживают средства.

"Клиентам они говорят: "А вы их точно знаете? Давно ли вы работаете, нет ли подозрений?" Турист может испугаться. Турист передумал покупать, потому что испугался. У нас были ситуации, когда банк замораживал крупные суммы.

То есть, мы получаем платеж, турист оплатил, но к нам деньги не поступают, потому что крупная сумма. Приходится ехать в банк, писать какие-то объяснительные", - поделилась директор туристического агентства Алия Мамитова.

Эксперты говорят, что у банков есть веские основания, например, для исключения риска отмывания средств, ведь Казахстан является участником международных соглашений в противодействии легализации преступных доходов. Кроме того, это еще и борьба с мошенничеством.

Средства могут заблокировать до выяснения обстоятельств.

"В отношении клиентов определенные неудобства есть, может занять определенное время, чтобы заново выяснить, разблокировать. Но, тем не менее, мы обязаны этого придерживаться, потому что в отношении тех же банков могут применить какие-то штрафные санкции", - прокомментировал финансовый советник Арман Байганов.

Эксперты советуют казахстанцам спокойнее относиться к процедуре проверки. Главное помнить о безопасности и не сообщать никому закрытую информацию, которой могут воспользоваться мошенники.

Ранее мы писали, могут ли банки звонить должникам в выходные и праздники в Казахстане.

Также сообщалось о методах, позволяющих отличить звонки от мошенников и реальных банковских сотрудников.

Кроме того, ранее сообщалось, что микрофинансовым организациям запретили звонить должникам более одного раза в сутки.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.