Казахстанцам станет проще вернуть заблокированные из-за мошенников деньги

Нацбанк сообщил о принятии поправок в законе, по которым процедуру возврата средств гражданам, потерпевшим от мошеннических действий, упростили, передает NUR.KZ

Как сообщили в Нацбанке, теперь вернуть средства, заблокированные по транзакциям с признаками мошенничества, можно по уведомлению следственных органов с санкции прокурора.

Процедура стала проще, так как раньше для этого требовалось решение суда. Кроме того, будет создана база данных подозрительных платежных карт и электронных кошельков, задействованных в незаконных операциях.

"Вместе с тем, для людей, чьи банковские счета заблокированы из-за подозрений в мошенничестве, сохранится доступ к социальным выплатам и иным денежным переводам, осуществляемым в рамках пенсий, стипендий, пособий или зарплаты", - пояснили в Нацбанке.

При этом, для "качественного проведения финансовыми организациями анализа подозрительных операций", срок блокировки транзакций с признаками мошенничества увеличен с 3 до 5 рабочих дней.

"Следующим этапом развития Антифрод-центра станет внедрение технологии искусственного интеллекта, которая будет определять подозрительную активность в банковских приложениях и блокировать сомнительные переводы на межбанковском уровне", - рассказали в Нацбанке.

Ранее мы писали, что блокировка карты может быть связана не только с задолженностью, но и другими различными причинами. О том, почему банки блокируют карточки казахстанцев, можно прочитать тут.

Отметим, на прошлой неделе некоторые казахстанцы пожаловались на звонки от менеджеров банков с подробными вопросами о происхождении и назначении денег.

