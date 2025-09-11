Пассажиров предупредили об изменении процедуры регистрации в аэропорту Алматы
Авиакомпания Air Astana обратилась к пассажирам в связи с изменением процедуры регистрации на внутренние рейсы в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
В аэропорту Алматы два терминала: терминал Т1 для внутренних рейсов и терминал Т2 - для международных.
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, с 12:00 15 сентября 2025 года регистрация пассажиров на внутренние и международные рейсы Air Astana в аэропорту Алматы будет проводиться только в терминале Т2 (для международных рейсов).
"Изменения связаны с реконструкцией здания внутренних вылетов (терминал Т1, который используется для внутренних рейсов) и будут действовать до завершения работ", - говорится в сообщении.
Пассажиров предупредили, что регистрация пассажиров на внутренние рейсы будет осуществляться на стойках 14–25 в терминале Т2 (международные рейсы).
"После завершения регистрации пассажирам необходимо пройти в терминал Т1 (внутренние рейсы) для предполетного досмотра и посадки на рейс.
Пассажирам с онлайн-регистрацией при наличии багажа следует сдать его на стойках 14–15 (baggage drop-off), а при его отсутствии можно сразу проследовать в терминал Т1 на досмотр и посадку", - добавили в авиакомпании.
Онлайн-регистрация доступна на официальном сайте и в мобильном приложении Air Astana. Для внутренних рейсов она открывается за 36 часов и закрывается за 60 минут до вылета.
Дополнительно в терминале Т2 установлены киоски самообслуживания.
Авиакомпания рекомендует прибывать в аэропорт заранее, учитывая время на регистрацию и переход между терминалами.
Регистрация на международные рейсы проводится без изменений.
