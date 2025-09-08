FlyArystan предупредил пассажиров об очередях в аэропорту Алматы

Авиакомпания FlyArystan обратилась к пассажирам Международного аэропорта Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Из-за увеличенной загруженности при регистрации и досмотре время ожидания может быть больше обычного.

Рекомендуем прибывать в аэропорт заранее, как минимум:

за 2 часа до внутренних рейсов;

за 3 часа до международных.

Отметим, в конце августа в аэропорту Астаны наблюдались очереди. В воздушной гавани объяснили, в чем причина.

В пресс-службе рассказали, что с завершением летнего сезона отпусков и подготовкой многих семей к новому учебному году пассажиропоток все еще остается высоким.

"В часы пик, утром и вечером, - это может приводить к более длинным очередям. Чтобы ваше путешествие прошло спокойно, мы рекомендуем прибывать в аэропорт за 2-3 часа до вылета для прохождения регистрации и досмотра", - пояснили в аэропорту.

