FlyArystan предупредил пассажиров об очередях в аэропорту Алматы
Опубликовано:
Авиакомпания FlyArystan обратилась к пассажирам Международного аэропорта Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Из-за увеличенной загруженности при регистрации и досмотре время ожидания может быть больше обычного.
Рекомендуем прибывать в аэропорт заранее, как минимум:
- за 2 часа до внутренних рейсов;
- за 3 часа до международных.
Отметим, в конце августа в аэропорту Астаны наблюдались очереди. В воздушной гавани объяснили, в чем причина.
В пресс-службе рассказали, что с завершением летнего сезона отпусков и подготовкой многих семей к новому учебному году пассажиропоток все еще остается высоким.
"В часы пик, утром и вечером, - это может приводить к более длинным очередям. Чтобы ваше путешествие прошло спокойно, мы рекомендуем прибывать в аэропорт за 2-3 часа до вылета для прохождения регистрации и досмотра", - пояснили в аэропорту.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2283531-passazhirov-predupredili-o-bolshih-ocheredyah-v-aeroportu-almaty/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах