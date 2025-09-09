Пассажиры аэропорта Алматы столкнутся с неудобствами с 10 сентября
Пассажиров аэропорта в Алматы предупредили, что из-за ремонтных работ по замене пожарного водопровода будут временно ограничен въезд с одной из сторон, передает NUR.KZ.
По данным аэропорта, с 10 сентября 2025 года в связи с проведением ремонтных работ по замене пожарного водопровода будет временно ограничен въезд и выезд с территории аэропорта перед гостиницей "Аксункар".
- I этап: с 10 по 13 сентября будет закрыт один въезд и выезд, при этом другой въезд останется открыт.
- II этап: с 14 по 18 сентября будет закрыт один въезд, при этом другой въезд и выезд будут работать.
"Просим учитывать данные изменения при планировании маршрута в аэропорт. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание!", - сказано в сообщении.
Закрытые и открытые въезды и выезды аэропорта продемонстрированы в карусели ниже.
Сегодня авиакомпания FlyArystan обратилась к пассажирам Международного аэропорта Алматы, так как из-за увеличенной загруженности при регистрации и досмотре время ожидания может быть больше обычного.
Ранее аэропорт мегаполиса также сообщил о временных изменениях в организации движения автотранспорта. Они связаны с ремонтными работами на территории.
