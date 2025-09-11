Дождливый четверг пообещали в Астане
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 11 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы пообещали переменную облачность. Температура днем поднимется до +26 градусов, а ночью опустится до +16 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +14 градусов, ночью температура снизится до +8 градусов. Скорость ветра – 7,2 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +30 градусов, ночью опустятся до +15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,6 м/с.
