Грозы, туман, град, шквал: штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана

Синоптики рассказали о погоде в регионах Казахстана в четверг, 11 сентября. Практически по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра, 11 сентября, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман.

На западе, севере Павлодарской области ожидаются сильный дождь, град, шквал, гроза. Ночью и утром на севере области Ұлытау ожидается туман. На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается временами сильный дождь.

На востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь, гроза. В Астане 11 сентября временами ожидаются гроза, туман. Ночью на юго-востоке, днем на северо-западе Костанайской области ожидается гроза, туман.

На западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. На западе, юге, в центре области Абай ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Гроза.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. В Алматы временами ожидается гроза. В Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. На юге, востоке Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, в центре Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность. На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На востоке, в горных районах области Жетісу ожидается гроза.

