Канатная дорога остановилась на Шымбулаке: больше 20 человек застряли (видео)

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Канатная дорога остановилась на Шымбулаке: больше 20 человек застряли (видео)

    Опубликовано:

    Спасатели ведут женщину
    Спасание застрявших. Фото: МЧС РК

    Сегодня, 10 сентября, на Шымбулаке остановилась канатная дорога. В это время в кабинках находился 21 человек, им на помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

    По данным ведомства, канатная дорога "Комби-2" на горном курорте "Шымбулак" остановилась на высоте 3200 м над уровнем моря.

    Сообщается, что специалисты службы спасения ДЧС Алматы, РОСО МЧС и сотрудники курорта оперативно эвакуировали:

    • 21 человек из кабин с помощью альпинистского снаряжения;
    • более 100 гостей с Талгарского перевала с помощью транспортных средств курорта.

    МЧС заявляет, что пострадавших нет. Также администрацией ГЛК "Шымбулак" ожидающим были предоставлены горячие напитки и места для обогрева.

    Отмечается, что канатная дорога временно не работает - ведутся восстановительные работы.

    Ранее мы писали, что с 12 мая по 31 мая в Алматы планируют закрыть канатные дороги до Шымбулака на плановые технические работы.

    Также напомним, этот зимний сезон на Шымбулаке выдался непростым. Так, 17 марта, в районе левого Талгара, выше перевала ледника Богдановича, в 1 км от горнолыжного курорта "Шымбулак" трое фрирайдеров, спровоцировав сход лавины, оказались под завалом. Двое выбрались самостоятельно, тело третьего извлекли спасатели. Позже стали известны подробности произошедшей трагедии.

    Кроме того, 10 марта этого года на Шымбулаке произошел сход снежной лавины. В результате ЧП никто не пострадал. Мы показывали видео с места ЧП.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.