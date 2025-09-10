Канатная дорога остановилась на Шымбулаке: больше 20 человек застряли (видео)

Сегодня, 10 сентября, на Шымбулаке остановилась канатная дорога. В это время в кабинках находился 21 человек, им на помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, канатная дорога "Комби-2" на горном курорте "Шымбулак" остановилась на высоте 3200 м над уровнем моря.

Сообщается, что специалисты службы спасения ДЧС Алматы, РОСО МЧС и сотрудники курорта оперативно эвакуировали:

21 человек из кабин с помощью альпинистского снаряжения;

более 100 гостей с Талгарского перевала с помощью транспортных средств курорта.

МЧС заявляет, что пострадавших нет. Также администрацией ГЛК "Шымбулак" ожидающим были предоставлены горячие напитки и места для обогрева.

Отмечается, что канатная дорога временно не работает - ведутся восстановительные работы.

Ранее мы писали, что с 12 мая по 31 мая в Алматы планируют закрыть канатные дороги до Шымбулака на плановые технические работы.

Также напомним, этот зимний сезон на Шымбулаке выдался непростым. Так, 17 марта, в районе левого Талгара, выше перевала ледника Богдановича, в 1 км от горнолыжного курорта "Шымбулак" трое фрирайдеров, спровоцировав сход лавины, оказались под завалом. Двое выбрались самостоятельно, тело третьего извлекли спасатели. Позже стали известны подробности произошедшей трагедии.

Кроме того, 10 марта этого года на Шымбулаке произошел сход снежной лавины. В результате ЧП никто не пострадал. Мы показывали видео с места ЧП.

