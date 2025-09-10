Опасения казахстанцев по поводу трудоустройства иностранных студентов прокомментировали в Минтруда

Глава Минтруда в кулуарах правительства прокомментировала опасения казахстанцев по поводу планов упростить трудоустройство иностранных студентов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Светлана Жакупова отметила, что получение разрешений и студенческих виз будет жестко отслеживаться правоохранительными органами.

"Экономика получит своего рода всплеск, те же студенты - к ним приезжают родители, это туризм, будет вклад в экономику, съем жилья, питание - тоже спрос. То есть один студент может создать несколько рабочих мест, даже если займет одно рабочее место. Поэтому в принципе переживаний не должно быть", - отметила она.

Напомним, Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек озвучил предложение о введении новых виз для иностранных студентов, благодаря чему те смогут оставаться в Казахстане. В том числе предлагается ввести визу, предоставляющую право на работу.

При этом ранее сообщалось, что Казахстан собирается ужесточить правила выдачи студенческих виз для иностранцев.

Также стало известно, что в Казахстане вводится новая "золотая виза" для граждан других стран, инвестировавших не менее 300 тыс. долларов в капитал казахстанских компаний или в местные ценные бумаги.

