Новые визы для иностранных студентов предложили ввести в Казахстане

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек озвучил предложение о введении новых виз для иностранных студентов, благодаря чему те смогут оставаться в Казахстане, передает NUR.KZ.

Как сообщил Саясат Нурбек на заседании правительства, в Казахстане открывается 40 филиалов ведущих зарубежных университетов.

"Сегодня в нашей стране обучаются 31 500 иностранных студентов. Цель - довести этот показатель до 150 000 к 2029 году. Для этого необходимо пересмотреть порядок выдачи виз иностранным студентам, а также ученым и преподавателям.

Для иностранных студентов предусматривается оформление визы в течение 5 дней и возможность получения многократной электронной визы категории С9 на срок обучения", - проинформировал министр.

Предлагается также ввести визу, предоставляющую право на работу. Эта виза будет предназначена для выпускников иностранных университетов с международной аккредитацией.

"При наличии предложения о трудоустройстве они смогут оставаться и работать в Казахстане до 3 лет. Эта мера будет стимулировать лучших выпускников строить карьеру в нашей стране и вносить вклад в развитие экономики и науки.

Кроме того, в Концепции миграционной политики Казахстана предусмотрено введение виз, дающих право на получение вида на жительство по востребованным специальностям. Такие визы будут предоставляться иностранным специалистам с ценными навыками в сфере науки и образования, а также этническим казахам", - добавил Нурбек.

Он привел в пример международную практику, которая подтверждает востребованность таких мер.

"Например, в Канаде выпускники получают разрешение на работу сроком от 1 до 3 лет. В Дубае иностранные студенты могут оформить долгосрочные визы, а лучшие — специальную "Золотую визу". В Москве действует "Московская карта", предоставляющая студентам социальные и образовательные льготы", - заключил глава МНВО.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан собирается ужесточить правила выдачи студенческих виз для иностранцев.

Также стало известно, что в Казахстане вводится новая "золотая виза" для граждан других стран, инвестировавших не менее 300 тыс. долларов в капитал казахстанских компаний или в местные ценные бумаги.

