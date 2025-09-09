Новые визы для иностранных студентов предложили ввести в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Новые визы для иностранных студентов предложили ввести в Казахстане

    Опубликовано:

    Студенты в аудитории
    Вуз. Иллюстративное фото: Connect Images/Peter Muller/Getty Images

    Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек озвучил предложение о введении новых виз для иностранных студентов, благодаря чему те смогут оставаться в Казахстане, передает NUR.KZ.

    Как сообщил Саясат Нурбек на заседании правительства, в Казахстане открывается 40 филиалов ведущих зарубежных университетов.

    "Сегодня в нашей стране обучаются 31 500 иностранных студентов. Цель - довести этот показатель до 150 000 к 2029 году. Для этого необходимо пересмотреть порядок выдачи виз иностранным студентам, а также ученым и преподавателям.

    Для иностранных студентов предусматривается оформление визы в течение 5 дней и возможность получения многократной электронной визы категории С9 на срок обучения", - проинформировал министр.

    Предлагается также ввести визу, предоставляющую право на работу. Эта виза будет предназначена для выпускников иностранных университетов с международной аккредитацией.

    "При наличии предложения о трудоустройстве они смогут оставаться и работать в Казахстане до 3 лет. Эта мера будет стимулировать лучших выпускников строить карьеру в нашей стране и вносить вклад в развитие экономики и науки.

    Кроме того, в Концепции миграционной политики Казахстана предусмотрено введение виз, дающих право на получение вида на жительство по востребованным специальностям. Такие визы будут предоставляться иностранным специалистам с ценными навыками в сфере науки и образования, а также этническим казахам", - добавил Нурбек.

    Он привел в пример международную практику, которая подтверждает востребованность таких мер.

    "Например, в Канаде выпускники получают разрешение на работу сроком от 1 до 3 лет. В Дубае иностранные студенты могут оформить долгосрочные визы, а лучшие — специальную "Золотую визу". В Москве действует "Московская карта", предоставляющая студентам социальные и образовательные льготы", - заключил глава МНВО.

    Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан собирается ужесточить правила выдачи студенческих виз для иностранцев.

    Также стало известно, что в Казахстане вводится новая "золотая виза" для граждан других стран, инвестировавших не менее 300 тыс. долларов в капитал казахстанских компаний или в местные ценные бумаги.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.