"Едут под предлогом учебы": Казахстан собирается ужесточить правила выдачи студенческих виз

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    "Едут под предлогом учебы": Казахстан собирается ужесточить правила выдачи студенческих виз

    Опубликовано:

    Студенты в аудитории
    Вуз. Иллюстративное фото: Connect Images/Peter Muller/Getty Images

    В Министерстве науки и высшего образования РК сообщили, что получить студенческую визу для обучения в Казахстане иностранцам станет труднее, сообщает сайт телеканала KTK.

    Как сообщает телеканал, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек считает необходимым разработать такую же трудоемкую систему получения разрешения на обучение в нашей стране, как в Европе и США.

    По его словам, многие иностранцы едут к нам в республику в целях заработка, но под предлогом учебы. Саясат Нурбек рассказал, что некоторые иностранцы оформляли студенческие визы, а на самом деле устраивались на работу. Другие же использовали Казахстан в качестве транзитного маршрута в Европу.

    Отмечается, что сейчас студенческую визу выдают на год. Это, по мнению Нурбека, создает еще и коррупционные риски. Теперь планируется выдавать разрешение на весь срок обучения.

    "В настоящее время данная работа только начата и находится на стадии детальной проработки. Казахстан, учитывая международный опыт, стремится выдавать студенческие визы исключительно для целей обучения. В ряде стран слишком либеральные правила приводили к росту трудовой миграции или использовались для транзита.

    Такой подход позволит увеличить долю иностранных студентов и минимизировать риски нелегальной миграции, сохранив баланс между открытостью и ответственность", - прокомментировал пресс-секретарь Миннауки РК Олжас Беркинбаев.

    Источник: KTK

    Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане вводится новая "золотая виза" для иностранцев, инвестировавших не менее 300 тыс. долларов в капитал казахстанских компаний или в местные ценные бумаги.

    Кроме того, прошлой осенью в Казахстане обновили правила выдачи виз. Сообщалось, что изменения скажутся на туристической привлекательности страны: новые правила направлены на создание благоприятных условий для бизнес-иммигрантов, квалифицированных специалистов и путешественников.

    Тогда же в Казахстане запустили специальную визу для IT-специалистов - она дает профессионалам данной сферы со всего мира возможность жить и работать в Казахстане.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.