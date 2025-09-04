"Едут под предлогом учебы": Казахстан собирается ужесточить правила выдачи студенческих виз
В Министерстве науки и высшего образования РК сообщили, что получить студенческую визу для обучения в Казахстане иностранцам станет труднее, сообщает сайт телеканала KTK.
Как сообщает телеканал, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек считает необходимым разработать такую же трудоемкую систему получения разрешения на обучение в нашей стране, как в Европе и США.
По его словам, многие иностранцы едут к нам в республику в целях заработка, но под предлогом учебы. Саясат Нурбек рассказал, что некоторые иностранцы оформляли студенческие визы, а на самом деле устраивались на работу. Другие же использовали Казахстан в качестве транзитного маршрута в Европу.
Отмечается, что сейчас студенческую визу выдают на год. Это, по мнению Нурбека, создает еще и коррупционные риски. Теперь планируется выдавать разрешение на весь срок обучения.
"В настоящее время данная работа только начата и находится на стадии детальной проработки. Казахстан, учитывая международный опыт, стремится выдавать студенческие визы исключительно для целей обучения. В ряде стран слишком либеральные правила приводили к росту трудовой миграции или использовались для транзита.
Такой подход позволит увеличить долю иностранных студентов и минимизировать риски нелегальной миграции, сохранив баланс между открытостью и ответственность", - прокомментировал пресс-секретарь Миннауки РК Олжас Беркинбаев.
Источник: KTK
Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане вводится новая "золотая виза" для иностранцев, инвестировавших не менее 300 тыс. долларов в капитал казахстанских компаний или в местные ценные бумаги.
Кроме того, прошлой осенью в Казахстане обновили правила выдачи виз. Сообщалось, что изменения скажутся на туристической привлекательности страны: новые правила направлены на создание благоприятных условий для бизнес-иммигрантов, квалифицированных специалистов и путешественников.
Тогда же в Казахстане запустили специальную визу для IT-специалистов - она дает профессионалам данной сферы со всего мира возможность жить и работать в Казахстане.
