Что решила комиссия по судье, который показал язык на процессе по делу Берденова
Стало известно, какое решение приняла Комиссия по судейской этике в отношении судьи Абинура Карабаева, который во время рассмотрения дела о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова показал язык, передает NUR.KZ.
"Комиссией по судейской этике решено направить материалы проверки касательно судьи Абинура Карабаева для рассмотрения по существу в Судебное жюри при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан.
На данный момент данное решение не вступило в законную силу, судья Карабаев вправе его обжаловать", - сообщили в пресс-службе суда Шымкента.
Напомним, ранее журналист Ботагоз Омарова на своей странице в Facebook опубликовала видео с судебного процесса по делу о покушении на замакима Шымкента Руслана Берденова. Она отметила, что председательствующий судья Абинур Карабаев неожиданно показал ей язык. По словам сотрудницы СМИ, этот жест ее удивил и озадачил.
Позже в суде Шымкента сообщили, что действия председательствующего судьи подлежат проверке на предмет нарушения Кодекса судейской этики.
В соответствии с требованиями законодательства проведут служебную проверку. По ее итогам материалы будут вынесены на рассмотрение Комиссии по судейской этике.
В случае подтверждения факта совершения судьей порочащего проступка материалы направят в Судебное жюри при Высшем Судебном Совете.
