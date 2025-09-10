Что решила комиссия по судье, который показал язык на процессе по делу Берденова

Стало известно, какое решение приняла Комиссия по судейской этике в отношении судьи Абинура Карабаева, который во время рассмотрения дела о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова показал язык, передает NUR.KZ.

"Комиссией по судейской этике решено направить материалы проверки касательно судьи Абинура Карабаева для рассмотрения по существу в Судебное жюри при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан.

На данный момент данное решение не вступило в законную силу, судья Карабаев вправе его обжаловать", - сообщили в пресс-службе суда Шымкента.

Напомним, ранее журналист Ботагоз Омарова на своей странице в Facebook опубликовала видео с судебного процесса по делу о покушении на замакима Шымкента Руслана Берденова. Она отметила, что председательствующий судья Абинур Карабаев неожиданно показал ей язык. По словам сотрудницы СМИ, этот жест ее удивил и озадачил.

Позже в суде Шымкента сообщили, что действия председательствующего судьи подлежат проверке на предмет нарушения Кодекса судейской этики.

В соответствии с требованиями законодательства проведут служебную проверку. По ее итогам материалы будут вынесены на рассмотрение Комиссии по судейской этике.

В случае подтверждения факта совершения судьей порочащего проступка материалы направят в Судебное жюри при Высшем Судебном Совете.

