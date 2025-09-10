jitsu gif
    Лимит 140 литров на человека в сутки: в Казахстане вводят новые правила оплаты за воду

    Опубликовано:

    Воду из крана наливают в стакан
    Вода из крана. Иллюстративное фото: Marius Becker/Picture Alliance/Getty Images

    С 13 сентября в Казахстане вступает в силу новая методика расчета тарифов на питьевую воду. Приказ Минпромышленности опубликован на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК, передает NUR.KZ.

    В тексе приказа говорится, что министр промышленности и строительства РК утвердил методику расчета размера платы за один кубический метр питьевой воды, поданной из систем водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию.

    Теперь стоимость воды будет определяться исходя из:

    • средних цен на воду в регионах и крупных городах;
    • социально-экономических особенностей конкретной области.

    Отмечается, что для населения размер платы будет устанавливаться в пределах среднего тарифа по республике и среднего тарифа по области по состоянию на 1 января соответствующего года.

    При этом, в случае превышения нормативов потребления воды на одного человека в объеме 140 литров в сутки, размер платы на последующий объем будет рассчитываться с учетом применения коэффициента 1,3.

    Окончательные тарифы будут определять местные маслихаты.

    Напомним, 8 сентября в своем послании казахстанцам Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан уже сейчас сталкивается с дефицитом природной воды.

    Ранее на брифинге в правительстве глава Минводы рассказал, что всегда пьет воду из-под крана в разных регионах Казахстана для проверки качества.

    А недавно мы писали, что Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения обратился к казахстанцам из-за качества питьевой воды.

