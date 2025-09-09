jitsu gif
    Провели подряд дней с нами

    "Оставляет желать лучшего": к казахстанцам обратились из-за качества питьевой воды

    Опубликовано:

    Вода из колонки
    Вода. Иллюстративное фото: serebryannikov / Getty Images

    Риск употребления загрязненной воды есть как в городах, так и поселках с централизованным водоснабжением и колодцами. Об этом сообщили в КСЭК Минздрава, передает NUR.KZ.

    На сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения сообщили, что качество питьевой воды во многих регионах оставляет желать лучшего. При этом загрязненная вода является серьезной угрозой для здоровья - приводит к инфекциям, хроническим заболеваниям и даже смертельным исходам.

    "Ежегодные проверки качества воды в централизованных системах водоснабжения показывают, что в большинстве случаев вода соответствует санитарным нормам.

    Однако в среднем от 1 до 3% проб не проходят проверку по микробиологическим показателям, а от 3 до 8% - по химическим. Это означает, что даже в городах и поселках, где есть централизованное водоснабжение, существует риск употребления загрязненной воды", - пояснили в комитете.

    Сообщается, что в сельской местности жители используют воду из колодцев и родников, которые по своему природному составу содержат химические вещества (железо, магний), а это вредно для здоровья.

    В комитете также дали казахстанцам рекомендации, как защитить себя и своих близких:

    • используйте фильтры для воды - установите фильтр в своей квартире или доме, чтобы очистить воду от вредных примесей;
    • кипятите воду, если вы не уверены в качестве воды - прокипятите ее в течение 10-15 минут;
    • используйте бутилированную воду, если у вас нет доступа к чистой воде;
    • если вы используете воду из колодца или родника, регулярно проверяйте ее качество в лаборатории.

    Отмечается, что чистая питьевая вода должна быть прозрачной, без запаха и вкуса.

    Напомним, вчера в своем послании казахстанцам Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан уже сейчас сталкивается с дефицитом природной воды.

    Ранее на брифинге в правительстве глава Минводы рассказал, что всегда пьет воду из-под крана в разных регионах Казахстана для проверки качества.

