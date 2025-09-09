Небольшое похолодание прогнозируют в мегаполисах Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 9 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до +28 градусов, а ночью опустится до +17 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +20 градусов, ночью температура снизится до +7 градусов. Скорость ветра – 5,7 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до +29 градусов, ночью опустятся до +15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,2 м/с.

Отметим, по информации "Казгидромет", в период с 9 по 11 сентября на большей части территории республики будет определять западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты.

В отдельных районах пройдут дожди с грозами, на севере, 9-10 сентября на северо-западе, 9, 11 сентября на востоке, 10-11 сентября на юго-востоке, в центре республики ожидаются сильный дождь, град, шквал.

По республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, в центре РК в ночные и утренние часы - туманы. На юге страны прогнозируется пыльная буря.

