После жалоб родителей на комментарии блогера про особенных детей полиция Алматы возбудила уголовное дело

Казахстанцы пожаловались на высказывание одного из блогеров, которая, по их мнению, призывала к насилию по отношению к особенным детям. В ДП Алматы начали проверку, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Национальной ассоциации AUTISM KAZAКHSTAN сообщили, что в организацию стали массово поступать жалобы родителей особенных детей на высказывание блогера, которая прокомментировала в соцсетях инцидент, когда в результате действий 13-летнего подростка (предположительно с особенностями в развитии, официальный диагноз не указан) пострадал двухлетний ребенок.

"Блогер написала комментарий с призывом "к убийству детей с аутизмом". В настоящее время ее профиль, возможно, закрыт или переименован. Однако на другой странице в Instagram публикуются посты и комментарии данного автора по этой теме. В одном из них блогер считает что "таким детям нужно открывать интернаты", - говорится в сообщении ассоциации.

В этой связи ассоциация направила официальный запрос в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел.

После в Департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"В Министерство внутренних дел поступило обращение от Национальной Ассоциации AUTISM KAZAКHSTAN по факту размещения комментариев, содержащих призывы по отношению к особенным детям. По данному факту полицией ДП города Алматы возбуждено уголовное дело. Личность блогера установлена. Будут приняты меры в рамках законодательства", - пояснили в полиции.

Также в правоохранительных органах напомнили, что за оскорбления, действия, содержащие разжигание социальной розни, и материалы, направленные на пропаганду культа жестокости и насилия предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность.

Напомним, в конце августа в Сети появилось видео, где подросток ударил о землю двухлетнего ребенка - пострадавший сломал руку. Мать малыша рассказала подробности.

Позже в Департаменте полиции Алматы сообщили, что за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию родителей подростка привлекли к ответственности.

Также на ситуацию отреагировала детский омбудсмен города Диана Ерлан. Она сообщила, что находится на связи с родителями обоих детей. Кроме того, в полиции возбудили дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда.

