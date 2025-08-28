Подросток уронил ребенка на землю в Алматы: по какой статье ведется расследование

В Ауэзовском районе Алматы двухлетний ребенок пострадал после того, как его уронил подросток. На ситуацию отреагировала детский омбудсмен города Диана Ерлан, передает NUR.KZ.

История с двухлетним ребенком, которого с высоты рук бросил на землю подросток, получила продолжение. В сторис своей страницы в Instagram детский омбудсмен Алматы Диана Ерлан сообщила, что она находится на связи с родителями обоих детей.

"Предложена психологическая поддержка в ЦПП Алматы. Потерпевшая сторона (двухлетний ребенок) обеспечена медицинской поддержкой, а также будет проходить дальнейшую реабилитацию", - написала Диана Ерлан.

Она также пояснила, что оба ребенка находятся дома с родителями.

По данным детского омбудсмена, полиция возбудила уголовное дело по ст. 107 ч. 2 п. 8 УК РК Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего. Данное правонарушение наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, вчера в Сети появилось видео, где подросток ударил о землю двухлетнего ребенка - пострадавший сломал руку. Мать малыша рассказала подробности.

Позже в Департаменте полиции Алматы сообщили, что за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию родителей подростка привлекли к ответственности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.