Движение по улице между двумя проспектами Астаны перекрыто до конца недели

В Астане с 9 по 12 сентября будет частично перекрыто движение на участке от пр. Тауелсиздик до пр. М. Жумабаева, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города проводит работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по ул. Кажымукана Мунайтпасова на участке от пр. Тауелсиздик до пр. М. Жумабаева.

В связи с этим, с 9 по 12 сентября текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

Дорожные работы. Фото: акимат Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обращается ведомство к жителям и гостям столицы.

Напомним, также в Астане перекрыт подземный транспортный тоннель по улице Бараева до конца сентября.

Еще до 15 сентября планируются ремонтные работы на мосту Арыс. В связи с этим движение на участке будет частично ограничено

