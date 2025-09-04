Транспортный тоннель полностью перекроют в Астане

В Астане перекроют подземный транспортный тоннель по улице Бараева до конца сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Сообщается, что с 25 июля на участке подземного транспортного тоннеля по улице А. Бараева проводятся работы по замене облицовки стен и бордюрного камня.

"В связи с продолжением работ движение на указанном участке будет полностью перекрыто до конца сентября текущего года", - проинформировали в ведомстве.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать заторов на дорогах города.

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - заключили в управлении.

Отметим, ранее в Алматы предупредили жителей и гостей города, что по 7 сентября будет осуществляться полное перекрытие движения по улице Яссауи - на проезжей части от улицы Ш. Кажыгалиева до улицы Ташкентская.

Кроме того, в августе стало известно, что в Алматы ограничат движение на два месяца по Аль-Фараби, чтобы проложить газопровод.

